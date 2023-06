Vignerons de Loire. Un pavé dans la Loire: 1006 kilomètres, 424 pages, 170 portraits de vignerons, 15 départements, 10 ans de road trip photographique, 1 sélection de vignerons de Loire et leurs cuvées en bio, biodynamie et vin nature.

Le livre: 10 ans de road trip de l’Auvergne à la Vendée en passant par toutes les régions viticoles de la Loire, il fallait bien ça pour mettre en lumière les 170 vignerons sélectionnés. Ces vignerons engagés qui ont choisi la Loire pour terrain de jeu travaillent en bio, en biodynamie et en vin naturel. Des passionnés, fiers de leur travail et de leurs vins qui contribuent au renouveau des vins de Loire dans le monde entier. Des hommes et des femmes qui se battent pour vivre en accord avec leurs valeurs et qui défendent le droit de faire le vin qu’ils aiment.

Les auteurs. Pascaline Lepeltier a été élue Meilleur Ouvrier de France en sommellerie et meilleur sommelier de France 2018. Elle a représenté la France au concours du Meilleur Sommelier du Monde en 2023. Elle vit et travaille à New-York. Patrice Rigourd est sommelier et caviste à Angers, spécialiste des vins bio depuis plus de 20 ans. Jean-Yves Bardin est photographe auteur. Installé en Anjou, il part à la rencontre des vignerons bio depuis 2011.

424 pages. Prix public 40 euros. Parution octobre 2022. Contact Jean-Yves Bardin. jybardin@yahoo.fr O6 77 18 19 26.