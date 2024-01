Le chef Matthieu Pasgrimaud quitte le 1825, à Gesté, dans le Maine-et-Loire

Matthieu Pasgrimaud et Chloé Tardivel annoncent leur départ du restaurant le 1825, au domaine de la Brûlaire, entre Vallet et Beaupréau, dans le Maine-et-Loire. Etoilé Michelin en 2022, l’aventure au 1825 avait commencé en 2020. Gastronomica avait fait un reportage pour le no 42 du magazine (hiver 2020). Voilà ce que l’on disait à la fin de l’article: « Un lieu à tomber, un service attentionné, fluide et classe, drivé par Chloé Tardivel, une cuisine qui va de l’avant, érudite et vivante, passeuse d’émotions et à la technique déjà bien affirmée, et sachant que le chef n’a que trente ans, promise à un avenir radieux…What else? ». On leur souhaite une belle suite à cette aventure qui n’aurait jamais eu lieu sans les très motivés propriétaires du site, Vivian Macé et Miguel Bertho, que l’on a connu il y a quelques années au restaurant « Aux Fourneaux » à Nantes.

Photos de 2020 / Luc Sellier / Gastronomica