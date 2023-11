Le Neptune, Lorient, fin avril 2023.

Depuis deux ans, Anne-Lise Durand et Olivier Le Gallo tiennent bon la barre du Neptune, situé à quelques encablures du port de Keroman, à Lorient. Dans un lieu à la modernité décontractée, on peut déguster une cuisine à la gnaque assumée, pas radine dans l’assiette. En intro, pièces cocktail, d’un coté du ring, finger sardine de pays, carotte/orange et caviar des champs, sur pain toasté, la sardine nous fait sentir que l’océan est tout proche, en caresses iodées, de l’autre côté, bonbon de crevette bio aux saveurs d’Asie, légumes croquants, feuille de radis daikon, aux parfums voyageurs. En régalante ouverture, le duo tonique réussit sa mission, mettre les papilles en alerte.

Ceviche de merlu…

Asperges violettes rôties et oeuf bio poché meurette…

Surfant sur la fraîcheur…En « patience » (petite entrée), ceviche de merlu, coriandre fraîche/citron vert, lissé de fenouil, sauce vierge grenade pistache, pousses de petits pois, le merlu en direct du port de Keroman, of course, plus frais c’est pas possible, une entrée pleine d’allégresse, surfant sur la fraîcheur, faisant naviguer le convive vers des horizons plus colorés, entre croquant et onctuosité à la fois. Pour la suite, en entrée pas timorée, Olivier Le Gallo envoie des asperges violettes rôties et oeuf bio poché meurette, lentins du Chêne (shiitaké) et jus de boeuf, oignons, brunoise de croûtons et de lard fumé. Les asperges sont infernales de fondant, l’oeuf s’épanche langoureusement sur celles-ci, l’assiette délivre en bouche les saveurs d’une cuisine bien sentie. En complice, un Brouilly 2021 du Château de Pierreux assure sa partition liquide.

Vol au vent de la mer…

Baba des iles…

Rivages jubilatoires…Attention petits appétits s’abstenir, voilà où le terme généreux peut s’appliquer sans forfanterie, avec ce formidable « vol au vent de la mer », où langoustines, crevettes, poissons du marché ‘Port de Keroman’, lieu jaune, sébaste, cabillaud, légumes printaniers, fèves, asperges, haricots verts, navets nouveaux, champignons, mousseline carotte/navet, divine bisque faite avec les carcasses de crustacés, flambée au Cognac et garniture aromatique incluse, cinglent vers des rivages jubilatoires. Les cuissons respectent les produits, l’assiette à elle seule peut faire le repas, Olivier Le Gallo fait dialoguer terre et mer avec brio, la cuisine s’épanouit sans écueil. Pour terminer cette gourmande croisière, le transat pourrait être de rigueur pour l’ensoleillé et parfumé baba des îles, chantilly et rhum en passager non clandestin.

Le Neptune. 15, avenue de la Perrière. 56100 Lorient. Tel. 02 97 37 04 56.

Texte et photos Luc Sellier.