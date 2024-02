Food’Angers 2024

C’est le festival Food’Angers du vendredi 2 février au dimanche 11 février. 10 jours d’animations, de rencontres, de saveurs, de dégustations, de découvertes. On peut découvrir l’entomophagie (la consommation des insectes) ou faire un atelier taille de la vigne accompagné d’une dégustation dans le somptueux cadre du Clos Saint Nicolas à Angers. Master Class dim sun au restaurant le Bosquet, déjeuner souterrain dans les caves des Greniers Saint Jean, diner tout Cointreau au restaurant le Tournemine, dans le cadre de l’Hostellerie du Bon Pasteur, on expérimenter les accords entre cafés et mets fumés au Grain Perché, rue Baudrière ou on s’initie aux secrets du chocolat à la chocolaterie Laurent Petit. On n’oublie pas le concours amateur de la meilleure Gouline, identifiée depuis 2017 comme plat emblématique de l’Anjou. Il y a beaucoup d’autres évènements à decouvrir sur foodangers.fr. Attention certains sont déjà complets…