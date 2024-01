La Maison de Petit Pierre, du chef Pierre Augé

« Monté » pendant dix ans à Paris et faisant l’expérience de grandes maisons, Eric Fréchon, le Pré Catelan, le Taillevent ou la Régalade de Camdeborde, Pierre Augé obtient sa première place de chef à l’hôtel Murano. Il participe en 2010 à la première édition de Top Chef mais c’est en revenant en 2014 qu’il remporte l’édition de cette année. En janvier 2010, il rachète le restaurant de son père qu’il rebaptise « La Maison de Petit Pierre », son père ayant le même prénom que lui.

Avec Fanny, son épouse, ils ont transformé le lieu comme une maison de famille, décorant cette bâtisse des années 40 avec élégance, privilégiant le confort et la convivialité.

Pierre Augé concocte une cuisine d’auteur, célébrant le terroir et la mer, créant des accords terre et mer comme un de ses plats signature, un civet de moules de l’étang de Thau ou des encornets de Méditerranée farcis au lapin confit, aubergine et romarin, praliné de pignon de pin et verjus. Il remet également à l’honneur des plats régionaux comme la bourride de baudroie de Méditerranée ou la tielle sétoise. Pour les vins, les vignerons locaux sont à l’honneur sur la carte.

La Maison de Petit Pierre. 22, avenue Pierre Verdier. 34032 Béziers. Tel 04 67 30 91 85 www.lamaisondepetitpierre.fr