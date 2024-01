Le brunch étoilé de Yannick Alléno à Pavyllon Paris

Le brunch est devenu une institution dominicale et Paris en est la capitale. Yannick Alléno, chef multi-étoilé, propose à Pavyllon Paris un brunch de haute volée. Entre autres, pickles et blinis tièdes à l’anis et fleur de sel, omelette parfaite au lard de colonnata et champignons poudrés, gougère chaude au jambon blanc et crème de Comté, hot dog de homard, en dessert trio de douceurs par le chef Thomas Moulin, sauront satisfaire les palais les plus exigeants. Disponible chaque dimanche. 145 euros par personne, brunch enfant 56 euros. Brunch Pavyllon Paris. 8 avenue Dutuit. Réservations sur yannick-alleno.com

Crédits photos Simon Detraz