Florent Martin, chef sommelier du Peninsula Paris, Meilleur Ouvrier de France

Florent Martin, chef sommelier du Peninsula Paris aux cotés de David Bizet, chef 2 étoiles Michelin du restaurant du lieu, l’Oiseau Blanc, a été honoré du titre de Meilleur Ouvrier de France ( MOF ) en sommellerie, le mardi 20 juin 2023, au cours d’une cérémonie à la prestigieuse Sorbonne à Paris.

Très jeune Florent Martin découvre le monde de la restauration en faisant ses premiers stages dans l’hôtel de ses tantes au coeur des gorges du Verdon, mas c’est vers la sommellerie qu’il se tourne très rapidement, alors agé de 15 ans. Il quitte la France pour Londres à 18 ans et rejoint le fameux restaurant Gordon Ramsay at the Claridge’s, puis un an plus tard le réputé Louis XV d’Alain Ducasse à Monaco en tant que premier commis sommelier. En 2009, Florent Martin intègre le Cinq à Paris et se lance dans l’aventure des concours pour être finalement consacré Meilleur Sommelier de France le 31 mai 2021. Un prix qu’il célébra déjà au Peninsula Paris, avec les équipes du chef exécutif David Bizet, au restaurant l’Oiseau Blanc.

Le Peninsula Paris. 19, avenue Kléber. 75116 Paris. Tel. 01 58 12 66 33.