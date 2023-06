Valentine Davase chez Vigna, Château de la Martinette

A l’arrivée des beaux jours, la cheffe Valentine Davase s’installe chez Vigna, une table d’été chaleureuse parmi les vignes de l’un des plus anciens domaines viticoles de la Provence, le Château la Martinette. A quelques mois de l’ouverture de son restaurant parisien, la cheffe de 36 ans propose ici une cuisine gourmande et festive aux inspirations méditerranéennes, empreinte de la riche biodiversité du domaine de 400 hectares, dont un vignoble de 50 hectares et une oliveraie de 10 hectares.

Travaillant exclusivement avec des produits de qualité, Valentine Davase a imaginé une sélection de poissons « crus » tel le gravlax de maigre méditerranéen ou le ceviche de dorade se mariant avec les différents cépages issus des vignes de la Martinette. Des entrées à partager aux desserts régressifs en passant par les viandes et les fleurs de courgettes fraîches, entre les vignes et les champs de lavande, la cuisine locale se révèle dans son expression la plus intense et la plus festive.

crédits photos Charlène Pèlut

Restaurant Vigna. Château la Martinette. 4005, chemin de la Martinette. 83510 Lorgues.