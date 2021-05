Vanessa Cherruau, du Château de Plaisance, accueille, au milieu des vignes, le chorégraphe Yoann Bourgeois

Le 29 mai prochain, le domaine viticole situé à Rochefort-sur-Loire accueillera le metteur en scène et chorégraphe de renom Yoann Bourgeois pour une représentation au milieu des vignes. Cet évènement est le fruit d’une belle rencontre et l’occasion pour le domaine d’offrir au public un moment d’évasion totale, hors du temps, au sein d’un cadre unique.

C’est sur un message spontané de Vanessa Cherruau à Yoann Bourgeois qu’est née la collaboration entre la vigneronne et l’artiste. « En octobre 2020, au début du deuxième confinement, l’activité était morne, tous les salons étaient annulés alors que je devais présenter mon premier millésime. Je me trouvais au milieu des vignes face à un coucher de soleil magnifique. J’ai immortalisé ce paysage à couper le souffle par une vidéo et l’ai envoyée à Yoann Bourgeois sur son compte instagram en disant « j’adore ce que vous faites. J’imagine très bien l’une de vos représentations ici, dans les vignes ». Je ne m’attendais pas à ce qu’il me réponde et surtout qu’il me prenne au mot« , raconte Vanessa Cherruau. Quelques mois plus tard, Yoann Bourgeois lui proposera une date afin de venir se produire sur le domaine bénévolement.

Vanessa Cherruau / Photo de Yoann Bourgeois crédit Géraldine Aresteanu

Ce qui était du départ une idée un peu folle est rapidement devenue réalité. Ainsi le samedi 29 mai prochain, aux alentours de 18h, l’une des parcelles du domaine Château de Plaisance sur laquelle est réalisée la cuvée « Ronceray » accueillera la Fugue Trampoline, l’un des spectacles les plus connus de l’artiste. Lors de cette séance de 15 minutes, Yoann Bourgeois interprétera une chorégraphie, entre danse et art du cirque, accompagné par la harpiste Laure Brisa. « Cette parcelle se prête parfaitement à l’accueil d’un spectacle. Le site est naturellement incurvé à la manière d’un amphithéâtre », décrit Vanessa Cherruau.

Pour la vigneronne et co-propriétaire du lieu, l’évènement à venir fait sens. « On amène l’art où on ne l’attend pas. On réunit également la danse et le vin, deux domaines artistiques qui partagent des valeurs communes comme la technique, la précision, le sens du partage et l’envie de permettre aux gens de s’évader. Le vin et la danse ont la même quête, ils veulent émouvoir , faire vibrer avec une intention, une texture, une couleur, un grain. »

Informations pratiques. La Fugue Trampoline de Yoann Bourgeois en compagnie de Laure Brisa au domaine Château de Plaisance. Samedi 29 mai de 18h à 21h. Lieu-dit Château de Plaisance, Rochefort sur Loire. Tarif 17 euros. Le spectacle comprend un verre de vin du domaine et une planche apéritive. Inscriptions/ www.chateaudeplaisance.com (attention places limitées)