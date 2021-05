Pascal Favre d’Anne à Angers et Laurent Saudeau à Nantes ferment leurs restaurants étoilés

C’est d’abord Pascal et Mathilde Favre d’Anne qui, il y a quelques jours, annoncent la fermeture à la fin du mois de juillet 2021 de leur restaurant étoilé à Angers. Le Loft Culinaire rouvrira le 17 juin prochain mais seulement pour 6 week-ends, jusqu’au 24 juillet 2021.

Gastronomica reprend l’article paru sur le site www.lechef.com, le site du magazine Le Chef.

« Pascal Favre d’Anne a en effet annoncé son départ prévu au milieu de l’été – une réflexion mûrie déjà bien avant la période Covid.

« J’ai en effet pris cette décision forte d’arrêter cette activité dans laquelle j’évolue depuis 30 ans pour me consacrer à autre chose », explique le chef. « Nous devions déjà fermer en mars dernier, puis nous avons repoussé l’échéance au mois d’août, puis décembre… Mais là, cette fois, c’est la bonne ! ».

Avant d’opérer ce nouveau virage professionnel, Pascal proposera trois dîners «Signatures» par semaine au Loft Culinaire, du jeudi au samedi soir.

Après cela, place à de nouvelles ambitions : « Je vais m’orienter vers l’accompagnement de divers projets, à l’image des futures halles alimentaires de la ville – dont l’ouverture est prévue pour fin 2022 ». Situées place de Poissonnerie à Angers, ces halles disposeront de 26 stands de producteurs locaux, d’une « cuisine des halles » et d’une zone de dégustation sur 1 400 m² de surface. L’établissement sera géré par Biltoki, entreprise créatrice de lieux de vie et d’échange autour de l’alimentation déjà présente dans 7 villes. Une quinzaine de nouveaux projets sont également à l’étude en France et à l’international. « Je vais également travailler sur un concept de restaurant embauchant des salariés souffrant de troubles DYS, ainsi que sur le campus de la gastronomie d’Angers, car j’y ai quelques projets ».« Je suis arrivé aux limites de ce que j’avais envie de faire », continue le chef. « J’ai besoin d’être challengé en permanence, et le défi du restaurant étoilé ne m’amuse plus désormais ». Quant à son épouse Mathilde : « Elle a pris de nouvelles fonctions à la Mairie, comme chargée du tourisme et de l’hôtellerie. Nous devrions donc être amenés à nous croiser régulièrement ! ». »

Laurent Saudeau

C’est maintenant Laurent Saudeau qui annonce la fermeture du Manoir de la Boulaie à Nantes (Haute-Goulaine), deux étoiles pendant quinze années consécutives.

Le chef se lance dans le développement des box gastronomiques, offre mise en place depuis le premier confinement, qui lui amené une clientèle plus jeune, moins intimidé que par le coté prestigieux d’un restaurant étoilé.

Les bocaux, en verre, seront à emporter et à venir chercher au restaurant, mais aussi sur différents lieux à Nantes et dans sa métropole (hôtels, épiceries fines…) qui seront communiqués ultérieurement. Grâce au système de pasteurisation, développé au Manoir de la Boulaie depuis plusieurs semaines, ils pourront être gardés au frais sous 10-12 jours.

« Le restaurant s’arrête mais je reste dans la gastronomie nantaise. Je ne me serais sans doute jamais lancé dans ce concept s’il n’y avait pas eu le Covid. Cela fait 35 ans que je suis dans le métier, dont 20 au Manoir de la Boulaie. Avec la pandémie, j’ai eu le temps de me projeter et de faire le point. J’ai donné du plaisir aux clients et je me suis fait plaisir. J’ai envie de continuer cette aventure différemment. Je veux rendre la cuisine de façon plus accessible au niveau du prix notamment. C’est une part de rêve qu’on s’offre en prenant ces bocaux. »

Le Manoir de la Boulaie ne sera plus dans sa configuration initiale mais – nouveauté – pourra être privatisé pour des événements familiaux (type mariage) et professionnels (séminaires) « avec des menus signés Laurent Saudeau ». Les cours de cuisine reprendront en septembre, est-il aussi annoncé.

Sources : 20 minutes / facebook du Manoir de la Boulaie