Le Café de Paris à Biarritz fait peau neuve avec un duo de choc, Maison Sarah Lavoine coté décoration et le chef étoilé Cédric Béchade coté cuisine.

Le Café de Paris, établissement mythique de Biarritz, a rouvert ses portes le 12 mai dernier, avec une équation prometteuse, une vue sur l’océan, une décoration signée par la décoratrice Sarah Lavoine et une expérience culinaire proposée par le chef Cédric Béchade.

Les espaces ont été repensés avec les codes emblématiques de la Maison Sarah Lavoine. Les associations de matières naturelles et de couleurs lui confèrent un air de vacances en été, et une atmosphère plus feutrée et chaleureuse en hiver. Les différends bleus « bord de mer » recouvrent les canapés Riviera, les coussins Iris ou les chaises de bar Double-jeu, quand les plafonds abritent l’iconique Bleu Sarah. Parquet en chêne naturel, tables en pierre de lave colorée, velours, panneaux de paille tressée, miroirs, éclairages délicats…tout ici fait du Café de Paris un cocon irrésistible.

Depuis que l’hôtel a fait peau neuve en 2020, Cédric Béchade, le chef étoilé de l’Auberge Basque à Saint-Pée-sur-Nivelle, signe la carte du Café Basque, le café gastronomique du Café de Paris. Adepte des circuits courts, Cédric Béchade met à l’honneur les produits du terroir basque, et propose des recettes spontanées et réjouissantes, inspirées de sa cuisine gastronomique. Piperade revisitée, chipiron à l’encre, tartare de veau et ris de veau fumé au foin, ou encore tarte aux champignons de Madiran / sabayon sous-bois, comme autant de plats identitaires, relais d’un art culinaire local.

En complément de la carte, une proposition de plats à partager ( gaufre à l’olive arbequine, tarte fine au boudin noir et légumes croquants…) est disponible au bar, toute la journée et fort appréciée à l’heure de l’apéro. Coté sucré, « le quatre-heures par Cédric Béchade », un nouveau concept de goûter, sera proposé avant l’été et ravira tous les gourmands.

Plus d’informations sur www.hotel-cafedeparis-biarritz.com

Hôtel-restaurant Café de Paris. 5, place Bellevue. 64200 Biarritz. Tel 05 59 24 19 53. Ouverture 7 jours sur 7.