La Table du Château Gratien, Saumur, avec Stéphane Rouville

Quinoa d’Anjou légèrement parfumé au curry de Madras citron caviar, poulpe de roche et sa rouille

En attendant l’article…Vendredi 2 novembre à la Table du Château Gratien, chez Catherine et Stéphane Rouville. Images de calanques, saveurs qui nous emmènent en Méditerranée avec le tendre poulpe grillé et toujours iodé et sa rouille décomplexée, le quinoa local (d’Anjou) trouve un épanouissement certain avec son voisin marin.

Le chef Stéphane Rouville prépare l’assiette avec le poulpe.

Velouté de butternut, crème glacé au vieux parmesan, Jabugo, noisettes torréfiées.

Assiette idéale pour les courtes journées d’automne, velouté caressant, crème glacée onctueuse assumant ses suaves accents fromagers, jambon Jabugo divin et percutant comme un fier hildago, nous voila prêts à assumer crânement les premiers frimas de la saison.

La Table du Chateau Gratien. 94, route de Montsoreau. 49400 Saumur. Tel 07 87 08 29 05

Texte et photos Luc Sellier