Soutenez Beurré

Smäk et Saveurs Détonnantes présentent Beurré, un livre, qui, de Nantes à Saint-Nazaire, en passant par le vignoble, Pornic et Le Croisic, propose des recettes, des bons plans, des astuces de chefs, des histoires de produits, en autant de belles rencontres.

Mais la sortie d’un livre de ce type coûte de l’argent. Pour lancer l’aventure et voir naître l’ouvrage, Smäk et Saveurs Détonnantes ont lancé une campagne pour réunir les fonds via la plateforme Ulule. Le but de cette campagne est d’effectuer des préventes avec un tarif préférentiel (avec quelques surprises inédites).

Pour soutenir le projet, le lien https://fr.ulule.com/beurre-food

Contact: beurrenantes@gmail.com