Sens porte bien son nom. Le chef Nicolas Adamopulos nous chahute les papilles avec son bluffant oignon rose / pain brûlé avec cet oignon rose d’Anjou dans sa crème d’oignon roussi avec purée d’oignon et royale d’oignon, le pain brûlé au four puis infusé dans la crème en même temps que l’oignon, bouillon de volaille chauffant en loucedé toute la nuit. Diabolique et divin à la fois! Et c’est à Angers…

Texte et photos Luc Sellier / Gastronomica