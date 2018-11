Le Salon du Livre Gourmand de Périgueux du 23 au 25 novembre 2018

Le Salon du Livre Gourmand à Périgueux les 23,24 et 25 novembre 2018 avec Pierre Hermé président d’honneur.

Depuis 30 ans, tous les deux ans, le Salon du Livre Gourmand de Périgueux mêle la passion des mots et des mets. Première manifestation littéraire en France consacrée à la gastronomie, il est le rendez-vous incontournable des amoureux des livres et de la cuisine. La Grande Librairie avec 100 auteurs présents et plus de 5000 références d’ouvrages mais aussi le village des saveurs, un espace jeunesse, des débats, des ateliers, des shows culinaires, animent tout au long des trois jours la manifestation. Parmi beaucoup d’autres, Maïtena Biraben, Chloé Saada, Trish Deseine, les journalistes Périco Légasse et François Régis Gaudry, présenteront leurs livres au coeur du salon, la Grande Librairie.

Pour tout savoir: www.livre-gourmand.com Tel. 05 53 08 69 81