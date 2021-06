Salon Le Temps des Copains, au Domaine de l’Ecu, au Landreau (44)

Le Domaine de l’Ecu organise en son nouveau chai, les dimanche 27 et lundi 28 juin, la première édition du salon « Le Temps des Copains » qui réunit 46 producteurs de vins vivants et biodynamiques, mais aussi de champagnes, cidres, bières, spiritueux….

A travers leurs pérégrinations de par le monde, Fred et Claire Niger ont eu l’occasion des rencontrer des vignerons et vigneronnes exceptionnels avec qui ils partagent la même philosophie de travail et de respect de la nature et qui sont aujourd’hui devenus de vrais amis.

Ainsi, pour cette première édition, l’équipe du Domaine de l’Ecu a choisi de convier dans son nouveau chai 46 amis vignerons, cidriers, brasseurs, producteurs de spiritueux…venus de toute la France et d’Europe, avec le souhait que chacun puisse partager son travail, faire découvrir ses vins, rencontrer de nouveaux clients, et surtout renouer avec le public et les fidèles adeptes des vins vivants, qu’ils soient particuliers ou professionnels.