Restaurant le Romarin, Sautron/Nantes

Le Romarin, Sautron.

On revient régulièrement chez Maryvonne et Emeric Banon non seulement pour la cuisine délicieusement vivante et punchy de la maison mais aussi pour la gentillesse et l’humanité qui se dégage du couple. Pas de course vaine à courir derrière les récompenses, pas de diktat(s) modeux et/ou branchés, on est juste dans une philosophie de l’instant, en mode bienveillant. Alors va pour une royale de butternut en allumette, Saint-Jacques d’Erquy marinées gingembre et combava, crème de mogettes. Les coquillages cinglent vers des rivages parfumés, la royale de butternut se love en onctueuses bouchées. Avec la dorade royale, girolles, asperge, chou-fleur, navet, fondue de poireaux à l’ajowan, on est dans le très bon. Le poisson, sublime, cuisson à se pâmer, peau juste snackée, légumes en dignes courtisans d’une dorade vraiment royale, nous en met plein les papilles. Emeric Banon nous a encore joué un tour de magie, derrière sa bonhomie non feinte. En escapade sucrée, le chef envoie une douceur de chocolat noir Excellence, mangue, chocolat au lait et fève de tonka, en plaisir immédiat et bienfaisant. Le remède à la morosité, c’est la maison Banon…

Ce que l’on déguste:

Feuilleté de gros-gris bio du Val de Loire, ris de veau et champignons des bois. Escalopes de foie gras poêlées déglacées au vinaigre de cidre et de miel, pommes. Mitonnée de coco de Paimpol aux girolles, lieu jaune de nos côtes. Demi-homard bleu gratiné au sabayon champagne. Noisette de cerf aux coings confits sur mousseline automnale. Ris de veau aux champignons de saison et Cognac. Feuilleté de Curé Nantais fondant au miel et pignons grillés. Soufflé chaud aux framboises.

Infos pratiques: Cartes blanches au chef. La petite carte blanche, 23,50 euros (jusqu’au vendredi soir). 3 plats, 41 euros / 54 euros avec deux verres de vin et café, mignardises. 4 plats, 51 euros / 67 euros avec trois verres…………………………………… 5 plats, 62 euros / 85 euros avec quatre verres………………………………… Menu Gourmet, 34,90 euros, 40,50 euros, 50,50 euros.

Le Romarin. 79, rue de Bretagne. 44880 Sautron. Tel. 02 40 63 15 87. www.restaurant-leromarin.com