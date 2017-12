la Maison Praud&Wahlin, à Angers Marcé

Le traiteur Praud&Wahlin devient la Maison Praud&Wahlin. Eric Praud et Patrick Walhin développent le concept de restaurant-boutique, la vente des produits se fait au restaurant l’Envol, situé sur la zone aéroportuaire Angers Marcé, sur le site internet de la Maison Praud&Wahlin et à Angers, à la Maison Mahieux, au 3 place du Lycée.

Les produits proposés par la Maison Praud&Wahlin: Le saumon écossais fumé maison au bois de hêtre ou fumé à chaud au bois de hêtre à la graine de moutarde, le saumon écossais Neptune façon gravlax, mariné à l’aneth. On peut se faire un tête à tête avec le duo de rillettes de saumon fumé à l’aneth maison ou le foie gras au Coteaux du Layon (qualité extra). Un incontournable reste la souris d’agneau confite en cuisson lente 24h aux épices, miel et harissa. On s’est dévoué pour la tester, avec ses petites girolles. La part est généreuse, la viande conserve sa texture tendre et fondante, les girolles leurs saveurs terriennes. Pour les fêtes, un suprême de chapon farci aux truffes blanches se prête de bonne grâce aux agapes annoncées.

La Maison Praud&Wahlin travaille aussi avec les fromages de Xavier Thuret, Meilleur Ouvrier de France fromager et les confitures de Stephan Perrotte, meilleur confiturier de France 2014 et champion du monde de la confiture 2015.

Maison Praud&Wahlin. Restaurant L’Envol. Zone aéroportuaire Angers Marcé. 49140 Marcé. Tel. 02 41 76 36 30 www.praud-wahlin.fr

Photos Luc Sellier/Gastronomica