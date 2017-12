Restaurant le Bé2M, Nantes

Dans une rue à forte densité de lieux de restauration, Bé2M se distingue

par son concept original. Bar à vin musical, bistrot-épicerie, cave, le lieu

propose des soirées dédiées au vin, des concerts, des soirées en tables d’hôtes, dans un décor chaleureux favorisant la convivialité. Pour la partie cuisine, Mathieu Fredon, sommelier et patron du lieu, a misé sur le jeune chef Bastien Quéau. Bonne pioche! Le chef maîtrise son sujet, à commencer par cet oeuf parfait, potimarron, chips de pancetta, émulsion acidulée à la pomme, pickles marinés dans un vinaigre balsamique blanc, en entrée anti-morosité, réjouissante et pleine de couleurs. Le foie gras de la maison s’impose, un mi-cuit aux fruits rouges et poivre de Timut, à déguster sans conditions. Mariné et arrosé d’un Porto blanc, boosté par la vivacité d’une gelée de fruitsrouges et d’une confiture de myrtilles et par la puissance aromatique du poivre de Timut, fondant à souhait, « on le cuit à peine pour que le gras ne sorte pas« , précise Bastien Quéaud, le foie gras de Bé2M a tout d’un grand.