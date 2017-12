Dominique Nouvian, Sensais, Monaco

Mercredi 30 novembre. Dominique Nouvian, au Sensais, à Monaco, nous à régalé d’une superbe salade de poulpe tiède aux pommes de terre et olives. « On cuit le poulpe entier pendant 3 heures dans un court bouillon, on coupe et on laisse refroidir puis on le grille à la commande », indique le chef. Pommes de terre à l’huile d’olive extra-fondantes, tomates, olives, câpres et oignon rouge en impeccable escorte, mettent le divin poulpe sur un piédestal. Celui-ci, incroyablement tendre, magistral de cuisson, met les papilles en apesanteur. L’assiette, qui est une entrée, ne nous laisse pas sur notre faim…

Restaurant Sensais. 2, rue du Portier. 98000 Monaco. Tel + 377 93 30 20 70

Photos Luc Sellier / Gastronomica