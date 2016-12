Restaurant Pierrot Gourmet à Nantes

Le lieu a aujourd’hui acquis une notoriété bien méritée, l’assiette ne se la raconte pas mais n’hésite pas à jouer sur les contrastes dans des associations glanées au fil du présent . Guillaume Baugé, le chef, et Guillaume Ballout, le second, insufflent aux plats un vent de liberté, l’air de rien, comme ça, dans une générosité non feinte. En salle Claire et Pierre Fautrat animent avec conviction leur Pierrot Gourmet. Sur la table arrivent des Saint-Jacques, bardes à la mandarine, rutabaga. Les Saint-Jacques imposent leur fondant, les bardes et la mandarine, alliées pour le meilleur, envoient des notes suaves. Le rutabaga se plonge avec délectation dans le fumet, sauceurs ne pas s’abstenir.

Un civet de sanglier au chocolat et poires épicées sonne le rappel des papilles. Notre cher Obélix se serait surement régalé. Entre la viande tendre et animale sans outrance mais qui affirme son identité et la formidable poire caressée par les épices, on ajoute le chocolat attendant son heure au fond de l’assiette pour l’enrobage/assaut final, tout se prête à une réconfortante farandole en bouche. On enfonce le bouchon avec un superbe vin de chez Gérard Bertrand, l’Hospitalet /la Clape 2014. En finale, un réjouissant moelleux chocolat noir, cœur coulant potimarron, remporte tous les suffrages. Cerise sur le gâteau, fans de jazz, Claire et Pierre Fautrat organisent un jeudi par mois un diner-concert.

Ce que l’on déguste:

Patate confite, émulsion de tomme aux grisons.

Terrine de canard aux airelles, toast.

Dos de cabillaud beurre blanc combava, légumes d’hiver.

Onglet de boeuf, sauce cognac, écrasé de pâtisson.

Bonbon de brie à la truffe et aux noix.

Tiramisu Irish-coffee.

Infos pratiques:

Menus :

L’ardoise du menu, 14,90 euros et 18,90 euros.

Le soir, 21,50 euros et 27,90 euros.

Pierrot Gourmet

28, place Viarme

44000 Nantes

Tel : 02 40 35 25 27

www.resto-pierrot-gourmet.fr