Restaurant Le Relais à Angers

Sur la place depuis plus de vingt ans, devenue une institution, Le Relais n’entend pas s’endormir sur sa réputation et Christophe Noël, le chef, envoie toujours des assiettes fringantes et sacrément persuasives.

La maison fait souffler l’air du grand large sur le quartier de la gare.

Ici, poissons et crustacés occupent le devant de la scène. Comme ce carpaccio de homard, parmesan, sorbet pamplemousse, escorté d’un Reuilly blanc. L’assiette envoie des vagues de fraicheur dans la bouche, le homard, en échos iodés, le parmesan, en pointillés titilleurs, le pamplemousse, en notes agrumées, dans une association évidente et réjouissante. La mer nous prend avec un dos de cabillaud sauvage, lait de coco, curry vert et citron vert, carottes et choux. Le poisson, généreux, formidable de cuisson, totalement respecté dans sa chair, démontre une technique imparable. Lait de coco, curry et citron vert, en pimpants complices, emmènent allégrement vers d’autres horizons. Après tout la gare est à deux pas. Notons que Christophe Noël a travaillé au Gavroche à Londres et chez Freddy Girardet en Suisse, des restaurants auréolés de trois étoiles. On comprend que notre homme a été à bonne école, n’érigeant pas la technique en doctrine mais plutôt partisan d’une cuisine ou l’emporte l’émotion gustative.

Question poisson, le chef enfonce le clou avec une belle dorade sar de la Cotinière, au jus de crustacés, girolles et cocos (de Paimpol, of course). Peau juste snackée, chair nacrée, iode en réserve, le poisson libère ses senteurs marines. En embuscade, les cocos de Paimpol ajoutent leur grain de terre, hissant fièrement le drapeau breton, l’entêtant jus de crustacés, à la vivacité assumée, assure la liaison terre mer. Pour le sucré, Damien Fouble, le pâtissier maison, bichonne le convive avec un aérien et soufflant soufflé au chocolat Itakuja pur Brésil 55% de chez Valrhona, sorbet bananes rhum, pour un pur plaisir 100% . Adresse de référence pour les gastronomes angevins, Le Relais voit partir son co-créateur, Gérard Pelletier, conseiller en flacons judicieux et animateur de la salle, qui, après 21 ans de bons et loyaux services, tire sa révérence.

Ce que l’on déguste:

Carpaccio de thon à l’huile vierge et parmesan.

Gâteau de crabe aux oignons confits et avocat.

Beignets croustillants de crevettes.

Sandre du bassin de la Loire, beurre blanc.

Dos de cabillaud, sauce crevettes au lait de coco.

Filet de boeuf aux girolles fraiches, sauce vin rouge.

Crêmet d’Angers au coulis de fruits rouges.

Soufflé chocolat Itakuja, sorbet bananes rhum.

Infos pratiques:

Menus :

Entrée/plat ou plat/dessert, déjeuner 16 euros, diner 20 euros

Entrée/plat/dessert, déjeuner 23 euros, diner 26 euros

Plat du jour, 12,90 euros

Le Relais

9, rue de la gare

Tel : 02 41 88 42 51

www.lerelaisangers.fr