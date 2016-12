Le Marché des Producteurs de Nicolas Magie, Chef 1 étoile du Saint-James Bouliac

Dimanche 18 Décembre 2016, de 9h à 13h

Fort du succès incroyable rencontré lors de la précédente édition, c’est plus de 1 500 amoureux des bons produits et gastronomes qui ont foulés la terrasse du Saint James Bouliac en Octobre !

Cet hiver, le Chef 1 étoile Nicolas Magie organise à nouveau son Marché des Producteurs à l’occasion des fêtes de fin d’année, en compagnie du Chef invité Vivien Durand

LE CONCEPT

Qui n’a jamais rêvé de pouvoir faire son marché comme les plus grands Chefs français ?

Sélectionner ses produits parmi les meilleurs de chaque catégorie, échanger directement avec les producteurs, recevoir les conseils de Chefs étoilés : c’est ce que propose le Marché des Producteurs, lancé par le Chef étoilé du Relais & Châteaux Le Saint-James, Nicolas Magie.

Un cuisinier raisonné fonctionne selon la saisonnalité, c’est pourquoi le Chef propose de renouveler cet événement quatre dimanches par an, de 9h à 13h, au gré des saisons et sous l’égide d’un Chef invité partenaire de l’événement, où des produits de terroir auront la tête d’affiche ! L’occasion de découvrir de nouveaux produits, de petits producteurs, et d’accéder à la vente directe de produits régionaux.

LE MARCHE DES PRODUCTEURS DU SAINT-JAMES

Le Marché des Producteurs de Noël aura lieu le dimanche 18 Décembre 2016 de 9h à 13h, sur la terrasse du Saint-James.

Le Chef étoilé du restaurant Le Prince Noir à Bordeaux, Vivien Durand, est l’invité de cette troisième édition, aux côtés du Chef Nicolas Magie.

Ils réuniront ensemble 25 producteurs.

Il s’agira d’un week-end placé sous le signe de la gastronomie avec des producteurs de produits locaux (viandes, poissons, coquillages & crustacés, fruits & légumes, fromages, pains, truffes, chocolats, champagne…). Des maraîchers à l’assiette, il n’y a qu’un pas !

Pour mettre un point d’orgue à cette journée gastronomique, un menu spécial mettant à l’honneur les produits des producteurs sélectionné par le Chef Nicolas Magie, sera à la carte du Café de L’Espérance, au prix de 40 euros.

L’occasion de savourer un repas de Chef à prix doux.

LE SAINT-JAMES

3, Place Camille Hostein

33270 Bouliac – France

Tél : 05 57 97 06 00

Ouvert toute l’année

www.saintjames-bouliac.com