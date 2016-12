Recette Carpaccio de Saint-Jacques au thé fumé et à l’huile de noisettes, chips de shitaké, noisettes concassées et fleurs de pensées par Christophe Levet, restaurant Analude, Nantes

Ingrédients pour 4 personnes :

– 12 noix de Saint-Jacques pour une entrée (3 par personne)

– Un peu d’huile de noisettes

– Quelques feuilles de thé fumé Lapsang Souchong (thé chinois)

– Chips de shitaké séchés (champignon japonais)

– Quelques noisettes concassées

– Fleur de sel de Guérande

– Fleur de pensées (comestibles) pour la décoration

Progression et dressage :



– Couper les noix de Saint Jacques en très fines lamelles

– Disposer les lamelles obtenues en rosace dans une assiette

– Au pinceau, badigeonner les d’huile de noisettes

– Assaisonner avec un peu de fleur de sel.

– Ajouter au moment de servir quelques feuilles de thé, qui donneront un goût fumé et du croquant à votre préparation.

– Quelques chips de shitaké et quelques noisettes concassées pour accentuer le goût noisette de la Saint-Jacques

– Terminer par décorer l’assiette par quelques fleurs de pensée comestibles