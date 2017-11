Restaurant l’Ardoise, Angers

Depuis leur ouverture en septembre 2016, Brice Sanchez et Thibault Savornin

ont mis l’Ardoise sur orbite gourmande, propulsant le restaurant dans la petite

galaxie des bonnes tables angevines. Ils nous donnent même envie de saluer

l’automne et ses journées plus courtes avec une assiette revigorante et pêchue,

en l’occurrence oeuf parfait et cèpes façon carbonara, escargots et lard fumé,

noisettes torréfiées en sus. L’oeuf laisse langoureusement couler son jaune

sur le cèpe, majestueux de cuisson, plantureux, fondant, comme aussi l’

escargot. Le lard fumé en lamelles et les noisettes ne veulent pas manquer

cette formidable ode automnale. Pour enfoncer le bouchon, le vin du jeune

vigneron Thibault Stéphan, le Repenti, au Puy Notre Dame, installé depuis

2015, se fait un délectable complice. Le chef remet le couvert avec une

pintade sur canapé, carottes crémeuses au miel, trompettes de la mort,

figues fraiches sautées et jus de poulet légèrement vinaigré. Dans le

volatile on déguste mousse de foie de volaille et oignons gratinés.

L’assiette nous emmène sur des chemins de traverse, entre sous-bois,

senteurs sudistes et accents sucrés/salés, comme un automne doré sur

tranches. La pintade très tendre, la peau craquante/croustillante, les

carottes comme des bonbons, les champignons aux arômes soyeux, les

figues en notes sucrées, démontrent avec brio le plaisir de cuisiner de la

maison. En salle, Thibault Savornin (pas manchot non plus devant les

fourneaux) explique de façon ludique les vins.Le cabernet franc « faites entrer

la cuvée » de 2016 de Thibault Stéphan, le vigneron du jour, « un vin de copains,

facile », accompagne avec justesse l’assiette. Brice sanchez excelle aussi

dans le sucré avec ce très réussi crémeux citron, biscuit breton, figues crues

et cuites, glaçage miel/citron/huile d’olive. Le crémeux en suspension

enveloppante, le biscuit en croquant qui ne casse pas, et c’est bon, le

glaçage en suavité acidulée, nous font redescendre en douceur. On réserve

déjà pour le prochain voyage…

Infos pratiques/ Ouvert du mardi au vendredi, midi et soir. Le samedi soir. Le samedi midi, uniquement sur réservation (groupes).

Menus. Le midi. 2 plats, 15,50 euros. 3 plats,19,50 euros. Le soir. 2 plats, 27 euros. 3 plats, 30 euros.

7, rue de la Tannerie. 49100 Angers. Tel. 02 41 88 18 32