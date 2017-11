La recette du week-end : Fondant de foies de volaille au Coteaux du Layon

La recette du week-end : fondant de foies de volaille aux Coteaux du Layon par Jeanine Ahosse, restaurant l’Ail des Ours, Angers

Pour 6 personnes :

4 c à c de Coteaux du Layon

200 g de foies de volaille

2 œufs battus

100 g de crème liquide

2 échalotes emincées

1/2 gousse d’ail

1 c à c de persil haché

2 c à c de Coteaux du Layon

Beurre ,sel et poivre du moulin

Préparation:

Nettoyez et retirez les nerfs des foies (attention à bien enlever la boule verte, le fiel qui amènerait beaucoup d’amertume ! ).

Dans une poêle, faites fondre les échalotes émincées avec une noix de beurre pendant 5 min.

Ajoutez les foies et saisissez-les sur feu vif pendant 5 min.

Versez le Layon et laissez mijoter jusqu’à ce que le vin soit évaporé.

Dans un robot-coupe (ou avec un mixeur à main) Mixez les foies chauds avec : la crème,

une pincée de sel, de poivre, les œufs, la crème, la gousse d’ail écrasée et le persil .

Beurrez et versez la préparation dans la terrine.

Placer dans un bain-marie et faire cuire dans le four chauffé à 160° environ 20 minutes.

Idée d’accompagnement :

=> poêlée de champignons

200g d’un mélange de champignons poêlées de votre choix , par exemple:

-trompette de la mort

-petits blonds

-chanterelle

=> crème de courge (de votre choix) ici 200 g musquée de Provence épluchée et cuite comme pour une soupe et mixée.

=> une quenelle de compote de coing, qui rappelle le goût du Layon!

=> jeunes pousses

Restaurant L’ail des Ours