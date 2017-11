Les bûches d’Ha(a)ïza, Pyla-sur-Mer

Sous l’impulsion créatrice de Philippe Starck, William Techoueyres réinvente deux lieux emblématiques du Pyla, La Co(o)rniche et Ha(a)ïtza, riches d’un passé cosmopolite et artistique. Sublimes perles du Bassin d’Arcachon, les deux hôtels mythiques et Le café Ha(à)ïtza, prennent désormais leurs quartiers d’hiver, prolongeant l’ambiance chaleureuse et festive de la saison estivale par la douce volupté d’un hiver en bord de mer.

Loin de l’ambiance glacée et bondée des vacances à la montagne, le Pyla dévoile tous ses charmes durant l’arrière-saison. Les deux hôtels jouent la carte du cocooning, pour des séjours ressourçants placés sous le signe de la convivialité, de la relaxation, de la gastronomie et du bien-être. Un art de vivre délicieux à découvrir entre amis, en famille ou en amoureux !

Pour le réveillon de Noël, la Pâtisserie de Famille de l’hôtel Ha(a)ïtza et son chef Antony Prunet vous proposent 4 bûches originales à déguster.

Délicatement recouvertes, partiellement ou entièrement, de feuilles d’or, ces bûches offrent des saveurs exquises et authentiques :

ARGENT ET FEUILLES D’OR

Biscuit amande, cremeux citron au yuzu, gelée d’agrumes et ganache montée à la vanille de Tahiti

OR ET FEUILLES D’OR

Biscuit sacher, cremeux caramel à la fleur de sel, mousse au chocolat Illanka et surprise croustillante

BRONZE ET FEUILLES D’OR

Biscuit amande, ganache montée au praliné, amandes et noisettes caramélisées

CUIVRE ET FEUILLES D’OR

Biscuit amande aux zestes d’orange, ganache montée au Grand Marnier et vanille, dés d’orange confites

Hôtel Ha(a)ïtza 1, avenue Louis Gaume. 33115 Pyla-sur-Mer