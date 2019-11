Only the plate…Kefta d’agneau, pétales de maïs, boulgour bio avec courge…

C’est l’assiette du jour. Concocté par Thierry Lejoly, dans le cadre élégant et rempli d’histoire du Château de la Perrière, près d’Angers, le kefta d’agneau, pétales de maïs et boulgour bio avec courge se déguste déjà à l’odeur, ça sent vraiment bon et c’est déjà presque gagné. Dans les boulettes, coriandre, feuilles de menthe, paprika, donnent du peps et s’associent à la viande, tendre et goûteuse, pour faire s’évader illico le convive vers d’autres contrées. Le boulgour joliment cuit, le grain délié, est au diapason de l’assiette.

La Perrière Château et Golf. 49240 Avrillé. Tel. 02 41 27 37 47.

Texte et photos Luc Sellier