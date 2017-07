Mises en bouche pour commencer la semaine, avec Laurent Saudeau, 2 étoiles, à Nantes.

Gastronomica et Laurent Saudeau vous souhaitent un belle semaine.

On n’oublie pas le Gastronomica On Tour au Château de Noirieux, près d’Angers, jeudi 29 juin au soir.

Il reste encore quelques places.

En attendant, de droite à gauche, tuile craquante chou rouge/pickles et formidable anguille fumée.

Au centre, puissance en miniature, texture conservée, iode dans les papilles, avec une sphère d’huître vinaigre et échalote/ pain toasté et beurre aux algues maison, le tout non partageable.

A gauche sucette mousse de foie gras/ moutarde mout de raisin et figues crispi, prolongation assurée en bouche.

Laurent Saudeau. 2 ** Michelin. Manoir de la Boulaie

33 rue de la Chapelle Saint Martin.

44115 Haute Goulaine.

Tel. 02 40 06 15 91

www.manoir-de-la-boulaie.fr