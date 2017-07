Eric Guérin au musée.

Eric Guérin, chef étoilé de la Mare aux Oiseaux (Loire-Atlantique) et du Jardin des Plumes (Eure), signe la carte du café du musée d’Arts de Nantes. Après 6 ans de travaux, le Musée a enfin rouvert ses portes le 23 juin. Au plaisir des yeux s’ajoute dorénavant celui des papilles. Situé au milieu du musée, le Café accueille les visiteurs tout au long de la journée et autour d’un menu plus raffiné en soirée. « Avec une mère galeriste et un père collectionneur, j’ai toujours eu un attachement très particulier à l’art. Je suis ravi de pouvoir apporter ma touche dans ce lieu à la fois urbain et inspiré. Au Café du Musée d’Arts de Nantes, j’ai envie de proposer autre chose, une cuisine plus simple et plus directe. L’idée est de proposer un véritable lieu de vie où l’on pourra faire une pause en journée, dîner le soir autour d’un menu « signature » et bruncher le dimanche. Etant très attaché à notre région, la carte sera essentiellement composée de produits

régionaux et de saison. » explique le chef.

A la carte, pigeon de Mesquer fumé, crème fermière, haricots verts frais ou poitrine de porc blanc de l’ouest confite et laquée au miel de Brière ou encore l’oeuf parfait, tombée d’épinards, haddock et beurre blanc Nantais, vont faire des heureux. On peut aussi craquer, à son corps défendant, pour un lieu jaune au sarrasin, tomates cerises confites, et sauce pilpil. On partage des planches de charcuterie de la région et des fromages. On s’envoie sur le pouce le Chaud Lapin, petit pain maison, confit d’oignon rose et saucisse de lapin bio. On se iode les narines avec les huîtres de kercabellec. On fond devant les créations de Rodolphe, le chef pâtissier de la Mare aux Oiseaux. On brunch le dimanche, de 10 heures à 15 heures. Vive l’art!

Le Café du Musée

10, rue Georges Clémenceau

44000 Nantes

Pour les réservations, 02 51 12 93 09

Ouvert tous les jours, à l’exception du mardi, de 11h à 19h.

Nocturnes les jeudi, vendredi et samedi, de 19h30 à 23h30.

crédits photo : Nantes métropole