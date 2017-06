La recette du week-end : Agneau de lait rôti aux 3 ails par Mathieu Guibert, restaurant Anne de Bretagne, La Plaine sur Mer (44470), 2 étoiles Michelin.

AGNEAU DE LAIT FERMIER ROTI AUX 3 AILS

Asperges blanches de M.Poillion

Jus court perlé à l’huile d’olive

Pour 4 personnes :

1 pièce gigot d’agneau de lait

100 gr ails des ours

1 tête ail nouveau

1 tête ail noir

12 pièces asperges blanches

1 botte persil plat

100 gr tétragone

120 gr carotte

120 gr oignons

paille

pm

beurre

Désosser le gigot d’agneau en différents morceaux

Rôtir la souris d’agneau, puis ajouter les carottes et les oignons taillés, mouiller et laisser cuire 6 heures doucement au four à couvert

Une fois cuit retirer l’os et rouler la viande dans des feuilles d’ail des ours. Bien serrer de façon à réaliser un cylindre, laisser refroidir

Faire réduire le jus de cuisson afin d’obtenir une sauce onctueuse et riche en goût, terminer la liaison avec une purée d’ail noir

Prendre les gousses d’ail nouveau, les laisser entières avec la peau. Les mettre dans une casserole avec l’eau et le beurre salé, cuire doucement à couvert pendant 45 minutes

Éplucher les asperges blanches soigneusement, les cuire à l’eau bouillante salée

Rôtir doucement les agneaux, avec une légère coloration, ajouter une gousse d’ail fraîche et du thym, retirer les morceaux d’agneau après une dizaine de minutes de cuisson

Faire cuire quelques secondes les feuilles de tétragone

Pour le dressage, déposer le disque de gigot confit, en haut à gauche, les épinards légèrement sur la droite et déposer dessus les asperges juste rôti au beurre avec quelques feuilles de persil ciselé

En dessous du gigot confit déposer les tranches d’agneau rôti, avec des fleurs sur le dessus en décor

Au centre mettre le jus d’agneau juste perlé avec quelques gouttes d’huile d’olive.

Photos : Luc Sellier