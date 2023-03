Mathieu Guibert, Anne de Bretagne à La Plaine-sur-Mer, reçoit le trophée Gault & Millau d’Or.

Lundi 13 mars, lors du Gault & Millau Tour Grand Ouest, le chef Mathieu Guibert, Anne de Bretagne à la Plaine-sur-Mer, a reçu le trophée Gault & Millau d’Or, récompensant sa sa cuisine emblématique de la région, aux créations culinaires iodées et subtiles, sublimant les produits du terroir, et une équipe motivée et aux taquets. Le Gault & Millau d’Or s’ajoute aux 4 toques Gault & Millau et aux 2 étoiles Michelin renouvelées cette année. Le trophée sommelier va à Marie-Cécile Frampier, du Manoir de la Régate (1* Michelin), à Nantes/Carquefou, et le trophée accueil à Emilie Ali Dra au restaurant Roza (1* Michelin) à Nantes.