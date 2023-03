L’oeuf de Pâques d’Anne Coruble, The Peninsula Paris

L’oeuf signature « Morille » de la cheffe pâtissière Anne Coruble de The Peninsula Paris, pour les fêtes de Pâques.

L’arrivée des beaux jours est en effet l’occasion de célébrer la saison de la morille, c’est donc une ode à ce champignon emblématique du printemps, qui se distingue par son originale coque en chocolat dont l’alvéolage rappelle la forme caractéristique de la morille, garni d’une ganache chocolat noir 65% et chocolat au lait 60% ( Madagascar ), au beurre cru normand et rehaussé de morilles fraîches, dont les arômes, aussi surprenants que convaincants, sont maitrisés avec justesse. En son intérieur, un praliné associant le croquant des noisettes, les notes briochées du pain grillé et la torréfaction des céréales viennent compléter cette création. Un oeuf fidèle au parti-pris de la cheffe pâtissière, qui, dans ses créations audacieuses, aime conjuguer les ingrédients du registre cuisinier, vanille-tabac, truffe-chocolat, cèpe-noisette, incitant à de nouveaux et surprenants voyages, toujours dans l’équilibre des textures.

Prix 105 euros. Précommande requise 72 heures à l’avance, à partir du 15 mars 2023. Disponibilité: du 1er au 10 avril 2023. Retrait sur place de 9h à 21h au 19, avenue Kléber, 75116 Paris. Réservation au 01 58 12 28 88 ou à l’adresse mail ppr@peninsula.com