Mathieu Guibert, Anne De Bretagne, 2 étoiles au Michelin

La récompense d’un beau travail d’équipe.

« Les étoiles, on ‘y pense pas chaque matin, mais on y travaille tous les jours. Elles représentent pour moi la conséquence d’un travail de grande qualité et de grande régularité. L’excellence est notre préoccupation quotidienne », avoue le chef Mathieu Guibert, satisfait du verdict et convaincu d’avoir réussi la reprise. C’est la récompense d’une aventure encore nouvelle, commencée il y a un peu plus d’un an maintenant. Une nouvelle preuve que la maison est sur de bons rails et un bel encouragement pour le chef et ses équipes, en cuisine et en salle, déjà gratifiés en novembre dernier par le guide Gault Millau de 4 toques et d’une note de 17/20.

« Ces étoiles récompensent à nouveau toute l’implication, la rigueur et le travail quotidien de mes équipes dans cette maison…j’en suis vraiment fier! » dixit Mathieu Guibert.

Anne de Bretagne Hôtel****Restaurant ** au Michelin Port de Gravette – 163, boulevard de la Tara. 44770 La Plaine-sur-Mer Tel 02 40 21 54 72