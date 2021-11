Maison Crand, Orée-d’Anjou

De la Charbonnière à Ancenis à la Maison Crand à Orée-d’Anjou, Alexandra et Christophe Crand, maintenant heureux propriétaires, ont traversé la Loire pour continuer à régaler les gourmands ligériens et les autres. La cuisine de Christophe Crand continue sa valse culinaire avec le même enthousiasme et la même énergie que sur l’autre rive. En cette belle journée d’octobre, soleil dehors, 19 degrès au compteur, l’optimisme est de rigueur. Iodé, acidulé, fruité, terrien, l’assiette langoustine, poulet fermier d’Ancenis et melon a comme un air de fête, diablement bonne. Sincérité des produits, cuissons maîtrisées, c’est désarmant d’efficacité. En dessert, sablé noisette, figue, crémeux sancho, le sablé croquant sans être craquant, le top, la figue,le fruit mature, plein de sensualité, le crémeux caressant, prolonge l’été (indien).

Maison Crand.

Le Bistrot de la Forge. Tel 02 40 83 56 23.

La Table de la Charbonnière. Tel. 02 40 83 25 17.

1 place des Piliers. 49270 Orée-d’Anjou

www.restaurant-la-charbonnière.com

Texte et photos Luc Sellier/Gastronomica