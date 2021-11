Imagine, à Nantes, le restaurant monte son épicerie/cave

Anne-Lise Genouël, la cheffe inspirée du restaurant Imagine, à Nantes, a ouvert le 3 novembre dernier, dans le même lieu, une cave/épicerie. Pour elle, une autre manière de partager sa passion de la gastronomie, favorisant un contact différent avec le client et permettant au convive de prolonger le plaisir de déguster la cuisine de la cheffe à domicile. Les bocaux maison, velouté patate douce butternut, laitde coco et citronnelle, rillettes de vieille, maquereaux en escabêche mais aussi un démentiel gravlax de mignon de porc avec épices Zaatar, addictif à souhait, sans oublier un baba verveine citron rhum et les confitures, mirabelle thym citron, fraise rhubarbe badiane, et j’en oublie, vont faire le bonheur des gourmets. Poivres, thés, épices, proviennent de « Des épices à ma guise » d’Ancenis.

Coté cave, une centaine de références de vins sont présentés dans un meuble spécialement conçu. On peut aussi craquer pour le cognac d’auteur Fanny Fougerat, les gins et whiskies de BM Signature, les liqueurs parfums de H.Theoria, la bière au miel de sarrasin d’Alain Rey (les Ruchers du Pays Blanc), les bières Symbiote et Trompe- Souris, et des cidres, des jus de fruits…

Les horaires, du mercredi au vendredi de17h à 19h, et le samedi de 15h à 19h.

Imagine. 12 rue Gresset. 44000 Nantes.Tel. 02 40 34 06 11.