Maison 1729: le restaurant éphémère unconventional de Ruinart.

La Maison Ruinart, fondée en 1729, est la plus ancienne maison de champagne. Elle orchestre un évènement à découvrir du 16 au 31 octobre 2021, dans son unconventional restaurant / restaurant singulier. Ouverte au public, cette table temporaire fait le lien entre le champagne, la création et la gastronomie. On y trouve bar, salon et salle à manger dans laquelle Alexandre Gauthier, le chef doublement étoilé de la Grenouillère et d’autres cheffes et chefs invité(e)s (Antonin Bonnet, Alessandra Montagne, Cathy Paraschiv, Julien Sebbag, Céline Pham, Valentine Dasave), vont se relayer pour proposer une série limitée de dîners et déjeuners en accord avec les cuvées de la Maison (sur réservation). Mais aussi des brunchs, dégustations, ateliers…cotoieront les oeuvres de l’artiste David Shrigley réinterprétant la plus ancienne maison de champagne, dans un parcours bienveillant et singulier.

Maison 1729. 36 rue Chévert 75007 Paris. Réservations: www.ruinart.com







