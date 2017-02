Mademoiselle B

Initialement salon de thé créé en 2010 par Aurélie Briot, d’où le B de Mademoiselle B, l’endroit a évolué pour laisser place aujourd’hui à un restaurant dédié à une réjouissante cuisine du marché, donnant à voir de bien belles assiettes signées Aurélie Briot et Renaud Leroy.

La déco est à l’image du lieu, conviviale et pas guindée, mobilier chiné par la maitresse des lieux, dans un esprit cocoon.

En entrée, une assiette pleine de couleurs annonce une alliance vivifiante entre terre et mer. Nage de palourdes, iode en avant, et gambas bio, font front commun avec une gelée de thym citron, des radis croquants, de l’héliantis (cousin du topinambour) , porté par une tonique émulsion de cumbava. A suivre risotto vénéré et queue de lotte, navets boule d’or glacés, vermicelle de riz, espuma à la fève de tonka, le tout boosté par un jus de crustacés. Le poisson cuit au cordeau, le risotto onctueux aux grains bien détachés, les navets presque sucrés, l’espuma parfumé, l’intense jus de crustacés, l’assiette joue le ticket gagnant. Ce n’est pas fini, le duo Aurélie Briot et Renaud Leroy envoie sans coup férir un carré d’agneau à la chair tendre et rosée, escorté d’une crémeuse polenta à la tomme grise des volcans (d’Auvergne), la bonne idée, de fenouil rôti, chips de panais, cerfeuil et jus à l’ail.

On finit élégamment, bien sur, les côtes d’agneau avec les doigts. Trop bon ! En final, meringue / citron / sablé crème citron ou le mariage idéal entre la superbe meringue, craquante à souhait et l’acidulé du citron. Mademoiselle B a bien fait de laisser le salon de thé…

Mademoiselle B

13, rue Armand Brossard

44000 Nantes

Tel : 02 40 41 17 21

www.lesalondemademoiselleb.com