Retour à l’Aubergade, à Gennes Val de Loire (49), chez Marjolaine et Jean-François Bodin, pour un festival de saveurs.

Pour allumer les moteurs, honneur à l’huitre (de Normandie), décliné en 3 versions, en envoutante raviole au Safran d’Anjou, iode bondissant, salicorne en craquante escorte; en duo chic et choc avec un tartare de veau fumé ayant complètement intégré/digéré le coté iodé de l’huitre, détonant et libérateur, superbe quoi; en ceviche, noisette du piémont et pomelos, l’huitre comme sortie directe de sa matrice océanique.

Même traitement pour la saint jacques de Granville: dans une formidable association avec topinambours et foie gras, sensuelle et parfumée, qui reste en bouche; avec beurre de clémentine et butternut aux épices douces, une caresse pour les sens; et puis la saint jacques au citron perle, exubérante, estivale et langoureuse à la fois. Jean-François Bodin fait se succéder ainsi plein de petites merveilles.

Coté viande, le chef n’est pas en reste et envoie encore une sacrée assiette avec un magret de canard élevé à Nueil sur Layon, acoquiné avec des endives caramélisées aux mangues, en mode sucré/salé, le magret et sa chair tendre et rosée, les endives comme une douceur.

En dessert, entre un sablé breton crème café ganache chocolat et un pain de Gènes/citron yuzu meringue, concoctés par Laurie Decron, étudiante à la CCI d’Angers en mention desserts de restaurants, les deux au gout de reviens-y, il n’y a pas de tergiversation, la cuillère fait son oeuvre, en allers et retours bien rythmés.

On note que l’homme a trois toques et 15/20 au Gault Millau, amplement mérités. On décolle vraiment avec cette cuisine accrocheuse et voltigeuse, aux accents voyageurs. Une des meilleures tables de la région…

