Restaurant Les Tables d’Augustin à Paris

C’est dans le 17e arrondissement, plus précisément rue Guy Môquet, un quartier en pleine évolution, que le chef Hervé Deniel a pris ses quartiers

depuis bientôt douze mois. Natif de la Vendée, c’est dans ce département qu’il fait son apprentissage. Puis direction les sommets de Megève, aux Fermes de Marie avec Nicolas Lebec comme chef exécutif. L’appel de Paris, en 1999, l’emmène deux années chez Bernard Pacaud, à l’Ambroisie puis il passe huit ans au George V, d’abord avec Philippe Legendre puis Eric Briffard. « En huit ans, j’ai fait tous les postes et j’ai pu travaillé avec ces deux grands chefs, une belle expérience » se souvient Hervé Deniel. Deux années dans un lieu axé sur la bistronomie, le temps de débaucher son second Camara Harouna, et le voila chez lui.

Bistro gastronomique et responsable.

Ainsi se revendiquent les Tables d’Augustin. Pas de forfanterie ou d’effet de mode chez le chef. Hervé Deniel trie,récupère, réutilise, mettant sa cuisine au diapason d’une démarche pas feinte. La petite salle, toute en longueur, joue la carte cocon et offre un joli écrin aux lumineuses assiettes du chef. En acidulé, tonicité et fraicheur, un maki de lotte et gelée de pomme Granny Smith et pamplemousse relevé au wasabi démarre impeccablement le repas. Ca déménage dans les papilles par l’entremise d’un jeune poireau cuit au gros sel, au gout superbement préservé, vinaigrette taquine et cinglante, betterave et crevettes grises en idéale escorte.

Pigeon sur le podium.

La tourte au pigeon de Vendée farcie au foie gras et son jus réduit est déjà un plat signature de la jeune maison. Comme on le comprend! Comme une fantastique caresse gustative, le duo pigeon / foie gras se fait fondantissime, les deux ne perdant en rien leurs qualités intrinsèques, bien au contraire, le jus juteux ajoutant à l’affaire. L’heureux convive passe un grand moment, entre plénitude et ravissement. Après un exemplaire sablé breton à la crème de citron meringuée, parfums en avant avec un blanc manger de banane dans sa coque au chocolat et coulis exotique légèrement épicé, débordant d’optimisme voyageur. Cuisine totalement lisible, en pointe sur les saisons, parfaitement maitrisée, elle possède aussi le mérite d’être accessible à tous. Hervé Deniel et ses Tables d’Augustin donnent du peps au quartier et c’est tant mieux…

Formule du midi:

Plat unique, 13 euros.

Sur le pouce (plat unique + verre de vin + café), 16 euros.

Entrée/plat ou plat/dessert, 16 euros.

Entrée/plat/dessert, 19 euros.

(formules avec entrée et dessert en portion classique + 4 euros)

Le soir:

A la carte ou formule entrée/plat/dessert, 39 euros.

Menu dégustation pour tous les convives en 5 plats, 45 euros.

En 5 plats avec accord mets et vins, 65 euros.

Les Tables d’Augustin

44,rue Guy Môquet

75017 Paris

Tel : 09 83 43 11 11

www.lestablesdaugustin.fr