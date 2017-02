Recette Choco-mascarpone par Frédéric Chiron, Le Petit Boucot, Nantes

Sorbet Mascarpone :

Eau : 200g

Sucre : 130g

Glucose : 40g

Mascarpone : 150g

Réaliser le sirop avec l’eau, le sucre et le glucose. Ensuite le mixer avec la mascarpone, turbiner et réserver.

Crémeux chocolat noir :

Lait : 125g

Crème : 125g

Jaunes : 60g

Sucre : 25g

Couverture noire : 140g

Faire bouillir le lait et la crème. Blanchir les jaunes et le sucre. Réaliser une crème anglaise. Et la verser sur le chocolat. Faire prendre au frais.

Riz soufflé chocolat :

Rice crispies : 120g

Couverture lait : 70g

Faire fondre la couverture, ajouter les céréales, détailler et faire prendre au froid.

Cake chocolat :

Œufs : 2pce

Sucre : 140g

Sel : 1g

Crème : 60g

Farine : 110g

Levure : 2g

Beurre : 40g

Couverture lait : 60g

Faire fondre la couverture et le beurre. Blanchir les œufs et le sucre. Ajouter la crème Puis la farine et la levure. Puis terminer par le beurre et le chocolat.

Cuire pendant 10min à 180°C

Emulsion chocolat :

Lait : 50g

Couverture lait : 25g

Lécithine : PM

Faire bouillir le lait, le verser sur le chocolat et ajouter la lécithine. Emulsionner au mixeur au moment.

Dressage :

Mettre Cinq points de crémeux chocolat dans l’assiette, poser 3 morceaux de cake chocolat et 2 riz soufflé sur les crémeux, dans le bas de l’assiette ajouter une quenelle de sorbet mascarpone.

Emulsionner et ajouter l’écume chocolat.