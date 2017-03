Le homard réjouissant d’Antoine Gueguen, à la Salamandre, à Angers.

C’est le plat anti-morosité pour commencer la semaine. Le homard en trois dimensions et en couleurs concocté par le chef Antoine Gueguen Les coudes en raviole, bouillon de homard au gingembre et citronnelle,en saveurs acidulés et toniques, font voyager les papilles vers l’Asie.

Les pinces en fine tartelette, girolles et épinards, terre et mer font front commun.

Le corps rôti au beurre d’origan et tagliatelles à l’encre de seiche, le homard parfaitement cuit, la chair révélant toute sa subtilité, les tagliatelles toutes en suavité annoncée, pose un dialogue bien trempé et enthousiaste.

le tout se déguste sous le regard bienveillant de Francois 1er, dans une salle ayant gardé les attributs de style « renaissance » des origines de l’hôtel, construit en 1856 et remanié en 1913, hors des modes mais dégageant un charme pas vraiment suranné. Le bon roi aurait surement apprécié l’assiette pas chiche et joliment gourmande du chef Antoine Gueguen.

La Salamandre

Hôtel d’Anjou

1, boulevard du Maréchal Foch

49000 Angers

Tel : 02 41 88 99 55

www.restaurant-lasalamandre.fr