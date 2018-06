L’Hôtel MiM Sitges souffle sa première bougie

Tweet on Twitter

Il y a tout juste un an, le groupe hôtelier catalan Majestic Hôtel Group ouvrait un nouvel établissement près de Barcelone: le MiM Sitges. Ce 4 étoiles de charme, dont le propriétaire n’est autre que l’icône du ballon rond Léo Messi, bénéficie d’un emplacement stratégique, en plein coeur de la cité balnéaire mais aussi à deux pas de la plage, c’est le lieu de séjour idéal pour tirer le meilleur parti des divers attraits de la ville.

L’établissement compte un autre atout de taille: son rooftop de plus de 400 m2 qui offre un panorama à 360° sur la cité, les collines environnantes et la mer. Ce lounge à ciel ouvert, bercé d’un fond sonore de musique « chill-out », est le meilleur endroit pour admirer le coucher de soleil. Le Sky Bar propose tapas et cocktails maison, à déguster autour de la piscine.

Coté restauration, le MiM Sitges comporte un restaurant de gastronomie méditerranéenne, le Land. L’hôtel dispose par ailleurs d’un spa digne d’un 5 étoiles. D’une surface de plus de 500 m2, celui-ci comporte un circuit hydrothermal composé d’un sauna finlandais, d’un hammam, d’une douche à sensations, de deux piscines dont une à eau salée, d’un bain d’eau glacé et de chaises longues chauffantes. Il comporte aussi un équipement encore rare: des capsules à oxygène, une technologie innovante pour le rajeunissement du corps et du visage.

MiM Sitges. Avenue Sofia, 12. 08870 Siges, Barcelona, Espagne. Tel.+34 934 92 22 44