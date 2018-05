Restaurant l’Eau de vie, Nice, avec Antoine Sacré et Quentin Burylo

Ouvert depuis sept semaines, l’Eau de vie, à Nice, est l’association d’Antoine Sacré aux fourneaux et de Quentin Burylo, expert en beaux flacons. Epaulés par Mélanie Peroux au sucré et Giulia Testaverde en salle, les deux compères, qui ont travaillé ensemble au Sensais à Monaco et à Château Eza à Eze-Village, s’inscrivent dans le courant d’une cuisine aux accents bistronomiques, aux assiettes suggestives et convaincantes. Comme cette volaille fermière des Landes, purée de maïs poêlé, gel pomelos, jus de volaille tranchée huile de coco, bok-choy. La volaille, la chair impeccablement cuite, gardant sa tendreté, et sa purée de maïs délicieusement rustique, nous emmènent direct en promenade, entre champs et collines, sur les sentiers d’une campagne sans doute idéalisée.

En final rafraîchissant et onctueux, une mousse de fraise s’acoquine avec un fromage blanc, des fraises marinées au vin rouge et hibiscus et tuiles de sésame, le tout captivant les papilles sans effort, désarmant d’efficacité, au goût prononcé de reviens-y. Les prix sont doux, entrée/plat ou plat/dessert à 18 euros, entrée/plat/dessert à 22 euros et le menu L’Eau de vie à 32 euros. On ne s’en prive pas…

Quentin Burylo, Mélanie Peroux et Antoine Sacré.

L’Eau de vie. 11, rue Delille. 06000 Nice. Tel 04 93 87 92 32

Texte et photos Luc Sellier / Gastronomica