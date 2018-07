L’Hôtel de Crillon, côté cour, côté terrasse…

Tweet on Twitter

La Cour d’Honneur

Du 14 juin au 31 août 2018, la Cour d’Honneur et la Terrasse Gabriel de l’Hôtel de Crillon, A Rosewood Hôtel, situé superbement sur la place de la Concorde à Paris, se mettent à l’heure d’été et dévoilent un programme exclusif riche en saveurs et animations, dans une véritable oasis, en plein coeur de Paris.

La Cour d’Honneur, située au coeur de l’Hôtel de Crillon, devient, le temps de l’été, le lieu de vie extérieur de l’établissement. Nichée entre le lardin d’hiver et la Brasserie d’ Aumont, elle accueille les convives, du petit déjeuner au dîner, à l’ombre de ses jasmins en fleurs. A la carte, les spécialités du chef Justin Schmitt, qui ajoute sa touche personnelle au concept de brasserie parisienne en imaginant un « crudo bar » consacré aux fruits de mer. Une sélection des meilleurs produits marins dont les huîtres de l’Ile Callot, produites dans le Finistère nord en exclusivité pour l’Hôtel de Crillon, sont ainsi présentées dans une collection d’arts de la table dessinée par le chef.

La Cour Gabriel est sans nul doute l’espace le plus secret de l’Hôtel de Crillon, qui, le temps d’une saison, se nomme la « Terrasse Gabriel » et s’anime tout l’été au rythme d’évènements conviviaux et festifs. Du 14 juin au 15 juillet, l’hôtel convie les parisiens aficionados de football à suivre les matchs de la coupe du Monde dans le cadre privilégié de cet établissement 5 étoiles. Puis du 16 juillet au 31 août la terrasse se transforme en cinéma à ciel ouvert avec la projection sur écran géant de grands classiques du 7e art. Pour accompagner ces moments de partage, une carte de cocktails exclusifs est proposée. Du « Star Tonic » au « St Germain Twist » en passant par « Le Gabriel », cocktail signature du lieu, les sens sont invités au voyage. A partager sans hésiter, les « French Fries » parmesan/truffe ou encore de craquants « Cheeese » burgers.

Pour participer au mythe, dans ce fleuron de l’hôtellerie de luxe, symbole de l’art de vivre à la française, réouvert en 2017 après 4 années de restauration, érigé sur une des plus belles place du monde, la place de la Concorde, bienvenue Coté Cour ou/et Coté Terrasse…

Hôtel de Crillon, A Rosewood Hôtel.

10, place de la Concorde. 75008 Paris. Tel. 01 44 71 15 00.

www.rosewoodhotels.com/fr/hotel-de-crillon