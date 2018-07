Le Nikki Beach Saint Tropez dans les étoiles.

Tweet on Twitter

Gilles Goujon

Le Nikki Beach à Saint Tropez met les chefs à l’honneur durant sa saison d’été.

Le 24 juillet, Gilles Goujon, 3 étoiles, MOF et 5 toques au GaultMillau, de l’Auberge du Vieux Puits à Fontjoncouse, mettra les petits plats dans les grands en proposant sa cuisine authentique et chaleureuse avec ses assiettes pleines de finesse et de caractère.

Jean-François Piège

Le 31 juillet, Jean-François Piège, chef emblématique et télévisuel, 2 étoiles avec son Grand Restaurant à Paris, investit la cuisine du Nikki Beach avec son savoir-faire unique et sa technicité hors pair pour partager ses goûts et ses sensations.

Régis Marcon

Le 7 août, c’est le chef Régis Marcon, 3 étoiles à Saint Bonnet le Froid (43) qui signera le déjeuner. Puisant son inspiration dans la nature et militant pour le développement durable, Régis Marcon décochera, pour les convives du Nikki Beach, des assiettes affûtées et inspirées.

Emmanuel Renaut

Le 21 août, le chef 3 étoiles et MOF Emmanuel Renaut, du restaurant Les Flocons de Sel à Megève, donnera au Nikki Beach une nouvelle vie aux produits classiques du terroir, avec sa verve et son érudition.

Pour tous les menus, 180 euros / 230 euros avec l’accord mets et vins.

Nikki Beach. Route de l’Epi. 83350 Saint Tropez, Ramatuelle. Tel +33 494 204 798

www.nikkibeach.com