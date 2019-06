Les Tablées Vigneronnes à Ancenis (44) le 15 juillet

Dans la cour du château d’Ancenis, la Loire en toile de fond, les vignerons du Cru Champtoceaux organisent leur premier événement grand public dédié à la gastronomie et les vins du Pays d’Ancenis: les Tablées Vigneronnes.

« Un Muscadet authentique des Coteaux de la Loire, unique et surprenant, incarnant l’excellence d’un terroir et d’un savoir-faire vigneron. Il offre une découverte insolite pour des consommateurs en quête de plaisirs à partager »: voici la signature du Cru Champtoceaux, annonciatrice de ce premier événement « Les Tablées Vigneronnes » le lundi 15 juillet. Créée en 2014 pour permettre la reconnaissance d’une appellation communale « Cru Champtoceaux », l’association Roches de Loire, composée de 13 domaines viticoles situés de part et d’autre de la Loire autour d’Ancenis, entre le vignoble de Nantes et d’Anjou, s’est investie pour promouvoir le cru et le Muscadet. Après un premier lancement en 2017, les Tablées Vigneronnes sont le premier événement grand public destiné à mettre en lumière le Cru Champtoceaux.

Souhaitant faire découvrir cette démarche du Cru Champtoceaux Muscadet Coteaux de la Loire au plus grand nombre, ils ont imaginé le concept des Tablées Vigneronnes: une soirée gourmande et conviviale dans un lieu historique, la cour du château d’Ancenis. Cette soirée estivale, en mode afterwork de 18h à 22h, a pour objectif de faire découvrir le Cru et plus globalement les vins du Pays d’Ancenis, à travers les échanges avec les 13 vignerons et les dégustations sous forme d’accords mets et vins.

Infos pratiques: Lundi 15 juillet 2019, de 18h à 22h, dans la cour du château d’Ancenis (dans une salle du château en cas de repli). Tarif, 40 euros par personne (accords mets et vins / 6 verres de dégustation). Inscription et billetterie auprès de l’office de tourisme du Pays d’Ancenis sur http://bit.ly/tableevigneronne

