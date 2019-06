Le brunch de la Brasserie Bellanger, Paris

A la Brasserie Bellanger, dans le 10e arrondissement, Victor et Charly ont décidé de proposer le brunch le dimanche. Au menu, des produits sourcés en direct, frais et de qualité, pour une cuisine 100% maison. Sur une terrasse ensoleillée, sur une belle tablée, ou même au comptoir de la cuisine, les plats phare de la carte seront aussi disponibles comme une délicieuse volaille entière noire de Bourgogne AOC, bien arrosée de beurre, jus de volaille et frites allumettes ou encore des oeufs Bénédicte composés de muffin maison et double dose de poitrine grillée du Bourbonnais.

Le brunch, c’est tous les dimanches de 12h à 15h, à la Brasserie Bellanger, au 140 rue du Faubourg Poissonnière, dans le 10e arrondissement