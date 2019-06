ISTR à Paris fête ses 3 ans

ISTR fête ses 3 ans vendredi 28 juin de 18h à 02h.

Depuis son ouverture ISTR propose une expérience à part mixant découverte culinaire, oyster et cocktail bar, le tout dans une ambiance conviviale. Pour célébrer son 3e anniversaire, ISTR organise sa Birthday Party vendredi 28 juin. Pour l’occasion, les oysters hours, habituellement proposées en début de soirée (les huîtres Cadoret no 5 à 1 euro pièce) seront servies jusqu’à 2h. Le bar proposera un cocktail d’accueil fait maison offert à tous les convives, accompagné d’un DJ set festif de Woody Braun (Malka Family) dès 22h.

Lancé en 2016 par trois passionnés, Philippe Morin, Pierre-Michael Smague et Pascal Gauthier, ISTR (huître en breton) , à la fois restaurant, bar à cocktail et oyster bar, est devenu, en trois ans, une adresse du Haut-Marais, cultivant une philosophie s’inspirant du « way of life » de Big Apple et de ses codes, dans un cadre chaleureux à l’ambiance festive et parisienne.

Coté cuisine, ISTR propose une redécouverte de l’ostréiculture de qualité (à déguster au comptoir ou à table), des cocktails maison imaginés en accord avec les huîtres et des recettes aux accords terre et mer audacieux orchestrés par le chef résident Cyril Krieg.

ISTR. 41, rue Notre-Dame de Nazareth. 75003 Paris. Tel. 01 43 56 81 25.