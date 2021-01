Les nouveaux étoilés de Nantes.

Mathieu Pérou, le jeune chef du Manoir de la Régate à Nantes, obtient sa première étoile Michelin. Il fait un doublé en obtenant aussi l’étoile verte pour les pratiques éco-responsables et l’approche durable du restaurant. Fils de Loïc Pérou, Mathieu Pérou continue d’écrire l’histoire du Manoir de la Régate, dans la famille depuis plus de 25 ans, en « classieux repaire d’une cuisine ouverte au dialogue et à la liberté d’action » ( Gastronomica no 39) propulsant sur le devant de la scène des assiettes qui mettent dans le mille, entre volupté et sensations garanties.

Sashimi de thon, Manoir de la Régate

Jean-François Pantaleon, le chef du restaurant Roza, place de la Monnaie à Nantes, est récompensé par une étoile, avec sa cuisine limpide et persuasive, aux notes voyageuses et aux assiettes jubilatoires, incitant le convive à à profiter d’un bonheur immédiat et salutaire.

Le Manoir de la Régate. 155, route de Gachet. 44300 Nantes. Tel. 02 40 18 02 97. www.manoirdelaregate.com

Roza. 3, place de la Monnaie. 44000 Nantes. Tel. 02 40 54 01 87.

Photos et textes Luc Sellier.